दो बोल to मोहब्बतें चाहतें: हिरा मणि के Top 10 पाकिस्तानी ड्रामा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

‘दो बोल’ हिरा मणि के सभी सीरियल्स में सबसे बेस्ट है. इस ड्रामा को पाकिस्तान के अलावे कई देशों के लोगों ने भी पसंद किया था.

‘यकीन का सफर’ ड्रामा में सजल अली, अहद रजा मीर, हीरा मणि और शाज खान शामिल थे. यह भी सुपरहिट ड्रामा था.

प्यार और धोखे की कहानी को दिखाने वाली ‘मेरे पास तुम हो’ सीरियल ने लोगों का दिल छू लिया.

‘कश्फ’ पाकिस्तानी ड्रामा में हीरा मणि और जुनैद खान की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.

‘मोहब्बतें चाहतें’ ड्रामा को भी लोगों न बहुत पसंद किया था. इसमें हीरा ने शानदार एक्टिंग की है.

‘सुन मेरे दिल’ सीरियल में एक तरफा प्यार की कहानी दिखाई गई है.

‘तेरी मेरी कहानियां’ भी एक रोमांटिक स्टोरी है. इसमें हीरामणि के किरदार ने लोगों के दिलों को छू लिया था.

‘कलंक’ में भी हीरा मणि और जुनैद खान की सुपरहिट जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया.‘कलंक’ में भी हीरा मणि और जुनैद खान की सुपरहिट जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया.

‘मेरा खुदा जाने’ सीरियल में हीरामणि और अली अब्बास ने मुख्य भूमिका निभाई है. इसे बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा था.

‘सियाह सीरीज’ एक साइकोलॉजी और मिस्ट्री से भरा हुआ ड्रामा है. इसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

