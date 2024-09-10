हीरो-हीरोइन के बिना 57 साल चला था ये टीवी शो

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 10, 2024

एक टीवी शो का 10 से 12 साल तक चलना आम बात है।

ऐसे कई टीवी शो हैं जिनकी गिनती सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो में होती है।

क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में एक शो ऐसा भी है जो 57 साल तक चला?

इस टीवी शो का नाम कृषि दर्शन था।

टीवी शो कृषि दर्शन 26 जनवरी 1967 से दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था।

कृषि दर्शन शो एग्रीकल्चर कैटेगिरी का शो था।

कृषि दर्शन शो में किसानों और खेती से जुड़ी खबरें देखने को मिलती थी।

शो कृषि दर्शन के 16 हजार 780 एपिसोड टेलिकास्ट हुए थे।

इस शो में हीरो, हीरोइन और विलेन जैसे कोई किरदार नहीं थे।

