प्रेगनेंसी में दृष्टि धामी ने दिया नकुल मेहता को सरप्राइज
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 04, 2024
मधुबाला फेम एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने इस अंदाज में दोस्त नकुल मेहता को सरप्राइज दिया है.
दृष्टि धामी और नीरज खेमका ने कुछ समय पहले अपने प्रेगनेंट होने की खबर दी थी.
दृष्टि ने हाल में नई फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए है.जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं.
इन फोटोज में दृष्टि पति नीरज और दोस्त नकुल मेहता की वाइफ जानकी पारेख के साख पोज देते नजर आ रहीं हैं.
दरअसल इन फोटोज में दृष्टि धामी ने अपनी दोस्त जानकी पारेख की प्रेगनेंसी के समय ली गई फोटो को रिक्रिएट किया है.
दृष्टि धामी ने फोटोज के नीचे कैप्शन में लिखा कि 'दोस्ती को 20 साल हो गए हैं.'
दृष्टि ने कैप्शन में लिखा कि 'हीलिंग, कॉफीू और सपनों के साथ अब हम साथ में पेरेंटिंग हैक्स और फैमिली भी बना रहे हैं'
दृष्टि धामी ने आगे 'सेम सेम बट डिफरेंट बट सेम' भी लिखा है.
टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने पिछले महीने ही बेबी शावर की फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड किए थे.
टीवी एक्टर नकुल मेहता और उनकी वाइफ जानकी पारेख काफी समय से दृष्टि धामी के अच्छे दोस्त हैं.
