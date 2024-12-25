साल 2025 से पहले बंद होंगे ये धांसू टीवी शो, बकवास TRP ने मेकर्स को डूबोया
Kavita
| Dec 25, 2024
mannat (1)
इसी बीच मेकर्स कई शोज को बंद करने का ऐलान भी किया है.
आने वाले दिनों में टीवी के तीन बड़े शो बंद होने वाला है.
इस लिस्ट में पहला नाम सीरियल दुर्गा का है.
प्रणाली राठौड़ के इस सीरियल को फैंस का जरा भी प्यार नहीं मिला.
इस लिस्ट में दूसरा नाम बालम थानेदार का है.
ये शो फैंस के बीच काफी पसंद किया गया, लेकिन मेकर्स ने अचानक ही इसे बंद करने का फैसला लिया.
कुछ समय पहले शुरू हुए सुमन इंदौरी को भी मेकर्स बंद करने वाले हैं.
सोशल मीडिया पर शो को बंद करने की रिपोर्ट आ चुकी है.
