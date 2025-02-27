नागिन 7 से नाम जुड़ते ही Isha Malviya ने की भोलेनाथ की पूजा, फैंस बोले, 'हर हर महादेव'
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 27, 2025
बिग बॉस फेम ईशा मालवीय एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस का नाम एकता कपूर के अपकमिंग शो नागिन 7 से जुड़ा है.
इसी बीच ईशा मालवीय ने अपना लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
सामने आए इस वीडियो में ईशा मालवीय भगवान शिव की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं.
बता दें कि ईशा मालवीय ने इस वीडियो को महाशिवरात्रि वाले दिन शेयर किया है.
ईशा के इस वीडियो के सामने आते ही लोग नागिन 7 के लिए उन्हें परफेक्ट बता रहे हैं.
एक यूजर ने ईशा मालवीय के इस वीडियो पर लिखा है, 'नागिन 7 की तगड़ी तैयारी चल रही है.'
