नागिन 7 से नाम जुड़ते ही Isha Malviya ने की भोलेनाथ की पूजा, फैंस बोले, 'हर हर महादेव'

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

बिग बॉस फेम ईशा मालवीय एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस का नाम एकता कपूर के अपकमिंग शो नागिन 7 से जुड़ा है.

इसी बीच ईशा मालवीय ने अपना लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

सामने आए इस वीडियो में ईशा मालवीय भगवान शिव की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं.

बता दें कि ईशा मालवीय ने इस वीडियो को महाशिवरात्रि वाले दिन शेयर किया है.

ईशा के इस वीडियो के सामने आते ही लोग नागिन 7 के लिए उन्हें परफेक्ट बता रहे हैं.

एक यूजर ने ईशा मालवीय के इस वीडियो पर लिखा है, 'नागिन 7 की तगड़ी तैयारी चल रही है.'

