7 साल की शादी में 3 बार मां बनी ये एक्ट्रेस

Ankita Kumari | Sep 20, 2024

एकता कपूर शो 'कयामत' फेम पंछी बोरा कई सालों से स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही हैं।

एक्ट्रेस पंछी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

बता दें, टीवी एक्ट्रेस पंछी शादी के 7 साल बाद तीसरी बार मां बनी हैं।

एक्ट्रेस पंछी ने एक बेटे को जन्म दिया है।

पंछी ने अपने बेटे का नाम रेयान रखा है।

तीसरी बार पेरेंट बनकर पंछी और उनके पति की खुशी का ठिकाना नहीं है।

बता दें, रेयान से पहले पंछी का एक बेटा और एक बेटी भी है।

पंछी ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की फोटोज भी शेयर की है।

पंछी के बेटे रेयान की फोटो देखते ही बन रही है।

