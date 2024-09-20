7 साल की शादी में 3 बार मां बनी ये एक्ट्रेस
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 20, 2024
एकता कपूर शो 'कयामत' फेम पंछी बोरा कई सालों से स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस पंछी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, टीवी एक्ट्रेस पंछी शादी के 7 साल बाद तीसरी बार मां बनी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस पंछी ने एक बेटे को जन्म दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
पंछी ने अपने बेटे का नाम रेयान रखा है।
Source:
Bollywoodlife.com
तीसरी बार पेरेंट बनकर पंछी और उनके पति की खुशी का ठिकाना नहीं है।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, रेयान से पहले पंछी का एक बेटा और एक बेटी भी है।
Source:
Bollywoodlife.com
पंछी ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की फोटोज भी शेयर की है।
Source:
Bollywoodlife.com
पंछी के बेटे रेयान की फोटो देखते ही बन रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जी5 पर देखें ये जबरदस्त क्राइम थ्रिलर तेलुगु फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.