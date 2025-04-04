Khatron Ke Khiladi 15 में हिस्सा लेंगे एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान? जानें सच
Pratibha Gaur
| Apr 03, 2025
रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही शुरू होने वाला है.
दर्शक इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड हैं कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' में कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं?
इसी बीच खबरें सामने आई थीं कि फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान रोहित शेट्टी के शो का हिस्सा बनेंगे.
हालांकि इन खबरों पर अब खुद एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान ने रिएक्ट किया है.
दरअसल खुद अभिषेक मल्हान ने इंस्टाग्राम लाइव में बताया कि वह इस शो का हिस्सा नहीं बनेंगे.
तो वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो एल्विश यादव ने पीठ में चोट लगने की वजह से रोहित शेट्टी के शो का ऑफर ठुकरा दिया है.
खबरों की मानें तो डॉक्टरों ने एल्विश यादव को आराम करने की सलाह दी है और इस कारण उन्होंने यह शो छोड़ दिया है.
ऐसे में अभिषेक और एल्विश के यह शो ठुकराने से फैंस का दिल पूरी तरह से टूट गया है.
बता दें कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही कलर्स टीवी पर शुरू होने वाला है.
