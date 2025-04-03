तेजस्वी प्रकाश के आगे झुकीं फरान खान, नेशनल टीवी पर मांगी माफी; जानें वजह
| Apr 03, 2025
सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में तेजस्वी प्रकाश कमाल दिखा रही हैं.
शो में तेजस्वी प्रकाश के कुकिंग स्किल्स देखकर हर कोई हैरान हैं. फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.
teja (9)
हालांकि, तेजस्वी प्रकाश को फराह खान का गुस्सा झेलना पड़ा था, जिस वजह से फराह ट्रोल हुईं.
ऐसे में अब फराह ने तेजस्वी प्रकाश की जमकर तारीफ की है.
फराह खान ने तेजस्वी की पहले की आलोचना के लिए खेद व्यक्त किया और उनकी तारीफ की.
तेजस्वी की जर्नी से खुश होकर फराह ने कहा, 'मैं पहले आप पर चिल्लाने के लिए आपसे माफी मांगती हूं.'
'आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और आपकी जर्नी वास्तव में प्रेरणादायक रही है. आप फिनाले में होने की हकदार हैं.'
फराह खान के इस सोफ्ट नेचर को देखकर तेजस्वी प्रकाश काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं.
