तेजस्वी प्रकाश के आगे झुकीं फरान खान, नेशनल टीवी पर मांगी माफी; जानें वजह

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Apr 03, 2025

सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में तेजस्वी प्रकाश कमाल दिखा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शो में तेजस्वी प्रकाश के कुकिंग स्किल्स देखकर हर कोई हैरान हैं. फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

teja (9)

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, तेजस्वी प्रकाश को फराह खान का गुस्सा झेलना पड़ा था, जिस वजह से फराह ट्रोल हुईं.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में अब फराह ने तेजस्वी प्रकाश की जमकर तारीफ की है.

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान ने तेजस्वी की पहले की आलोचना के लिए खेद व्यक्त किया और उनकी तारीफ की.

Source: Bollywoodlife.com

तेजस्वी की जर्नी से खुश होकर फराह ने कहा, 'मैं पहले आप पर चिल्लाने के लिए आपसे माफी मांगती हूं.'

Source: Bollywoodlife.com

'आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और आपकी जर्नी वास्तव में प्रेरणादायक रही है. आप फिनाले में होने की हकदार हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

फराह खान के इस सोफ्ट नेचर को देखकर तेजस्वी प्रकाश काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: तुम्हारी बेटी ने नाक कटवा दी... जब Shweta Tiwari की वजह से हुई परिवार की बदनामी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.