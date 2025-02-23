मुनव्वर फारूकी पर फिर लगा धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप, जानें क्या है मामला?

Pratibha Gaur

फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं.

दरअसल बिग बॉस विनर के शो 'हफ्ता वसूली' पर धार्मिक भावनाओं के अपमान और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है.

दरअसल मुनव्वर के खिलाफ एडवोकेट अमिता सचदेव ने ई मेल भेजकर दिल्ली पुलिस को कंप्लेन की है.

अमिता सचदेव ने मुनव्वर के खिलाफ सांस्कृतिक मूल्यों के उल्लंघन और युवा दिमाग को प्रदूषित करने के आरोप लगाए हैं.

उन्होंने कहा, 'मुनव्वर के शो हफ्ते वसूली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353 का उल्लंघन हुआ है.'

उन्होंने आगे बताया कि उसके शो में आईटी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया है.

अमिता ने आगे लिखा, 'मुनव्वर पर अश्लीलता के साथ-साथ कई धर्मों के अपमान करने और युवा पीढ़ी को प्रदूषित करने का आरोप है.'

अमिता ने आगे कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी.

बता दें कि मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर बने थे.

