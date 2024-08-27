3 साल से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुईं उर्फी जावेद, कहा- 'जब तक मेरे पास...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 27, 2024
उर्फी जावेद इन दिनों अपने शो 'फॉलो कर लो यार' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने शो के दौरान अपनी लव-लाइफ से जुड़े कई राज खोले हैं।
बेबाक बयानों के लिए फेमस उर्फी जावेद ने बताया है कि वो बीते तीन साल से सिंगल हैं और किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हैं।
उर्फी जावेद ने कहा, 'मैंने बीते तीन साल से सेक्स नहीं किया है। यहां तक कि तीन साल से किसी लड़के को किस तक नहीं किया है।'
उर्फी जावेद ने सेक्स ना करने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पता है कि वह सेक्स क्यों नहीं कर रही हैं। इसके पीछे वजह है।
उर्फी जावेद ने कहा, 'मैंने तीन साल पहले कसम खाई थी कि जब तक उनके पास प्राइवेट जेट नहीं होगा तब तक वह किसी के साथ इंटीमेट नहीं होंगी।'
उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा आत्मनिर्भर रही हूं। हर चीज अकेले की है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा पार्टनर भी होगा तो उसके सामने नाजुक नहीं बनना चाहती।'
गौरतलब है कि उर्फी जावेद का टीवी एक्टर पारस कलनावत संग रिश्ते में रही हैं। दोनों का साल 2017 में ब्रेकअप हो गया है।
