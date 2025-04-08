काम के लिए दर-दर भटके ये 8 टीवी स्टार्स, एक एक्टर तो 6 साल से...
Kavita
| Apr 08, 2025
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्हें एक समय पर काम नहीं मिल रहा था.
रोनित रॉय टीवी और बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक हैं. एक समय था जब एक्टर के पास काम नहीं था.
करण पटेल ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनके पास 6 साल से काम नहीं है.
रिद्धि डोगरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि टीवी में कोई उन्हें काम ही नहीं देना चाहता.
अनुप्रिया पटेल को एक फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाया गया था. तब एक्ट्रेस के पास काम नहीं था,
क्रिस्नन बैरेटो ने दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने पर अब उन्हें काम नहीं मिल रहा.
पवित्र पुनिया को एजाज खान से ब्रेकअप के बाद काम मिलना बंद हो गया था. ये एक्ट्रेस ने दावा किया था.
श्रष्टि माहेश्वरी भी इसी लिस्ट में हैं, जिन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना बंद हो गया है.
सिंपल कौल ने टीवी इंडस्ट्री को छोड़ दिया. उन्हें भी काम नहीं मिल रहा था.
