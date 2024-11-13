कौन है TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस? यहां देखें टॉप 10 के नाम

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

रुपाली गांगुली एक एपिसोड के लिए आज के समय में 3 लाख रुपये वसूलती हैं.

नागिन फेम तेजस्वी प्रकाश ने 2 लाख एक एपिसोड के मेकर्स से फीस लेती हैं.

हिना खान भी इसी लिस्ट में हैं. वह अपने शो के एक एपिसोड के 2 लाख रुपये वसूलती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवांगी जोशी का एक एपिसोड से 1.5 लाख कमाती है.

जेनिफर विंगेट टॉप की एक्ट्रेस हैं. वह प्रति एपिसोड के लिए 1.5 लाख कमाती हैं।

श्रद्धा आर्या प्रति एपिसोड 1 लाख कमाती हैं.

साक्षी तंवर कई शोज का हिस्सा रही हैं. अब वह एक एपिसोड के 1.25 लाख कमाती हैं.

पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे एक एपिसोड के लिए 1 से 1.5 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, दिव्यांका त्रिपाठी प्रति एपिसोड 1 लाख से 1.5 लाख रुपये कमाती हैं.

आयशा सिंह प्रति एपिसोड 70,000 से 80,000 रुपये तक चार्ज करती हैं.

