दुनिया के सामने तमाशा बनीं इन टीवी एक्ट्रेसेस की जिंदगी, खूब हुई थू-थू

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 05, 2024

टीवी की कई एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ की धज्जियां लोगों के सामने उड़ चुकी हैं.

रूपाली गांगुली पर पति अश्विन की सौतेली बेटी ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे खुलासा हुआ कि रूपाली अश्विन की तीसरी पत्नी हैं.

इस लिस्ट में दलजीत कौर का नाम भी है, जिनकी दूसरी शादी भी फेल हो गई.

श्वेता ने पहले पति पर मारपीट का आरोप लगाया था. श्वेता की दूसरी शादी भी नहीं चली.

अंकिता लोखंडे की मैरिड लाइफ बिग बॉस 17 में तमाशा बन गई थीं. बात तलाक तक पहुंच गई थी.

निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा पर मारपीट का आरोप लगाया था

चारू असोपा अपने पति राजीन सेन के साथ रिश्ते की वजह से खूब लाइमलाइट बटोर चुकी हैं.

राखी सावंत ने दो शादियां कीं और दोनों में काफी सारे तमाशे हुए हैं.

रश्मि देसाई ने लव लाइफ बिग बॉस 13 में तमाशा बनी थीं.

