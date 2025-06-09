‘शक्तिमान' से लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' तक, वो टीवी सीरियल्स जिन्हें देखने के लिए बेताब रहते थे लोग, आज भी करते हैं लाखों दिलों पर राज

घर-घर देखा जाने वाला ये शो अपने समय में काफी फेमस था. यह शो 2000 से 2008 तक चला था.Source: Bollywoodlife.com
इस शो की शुरुआत साल 2003 में हुई थी. यह शो 4 सालों तक चला था. इसे भी लोग काफी संख्या में देखना पसंद करते थे.Source: Bollywoodlife.com
आखिर शक्तिमान को कोई कैसे भूल सकता है. 90 के दशक का हर एक बच्चा ‘शक्तिमान’ सीरियल का आज भी दीवाना है.Source: Bollywoodlife.com
सीरियल ‘कसौटी जिंदगी की’ से ही एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को इंडस्ट्री में पहचान मिली थी. इस शो को लोगों ने खूब प्यार दिया. साल 2001 से 2008 तक यह सीरियल चला.Source: Bollywoodlife.com
‘शाका लाका बूम बूम’ बच्चों का फेवरेट हुआ करता था. इसमें शामिल जादुई पेंसिल की कहानी ने हर बच्चे को अपना बना लिया था.Source: Bollywoodlife.com
यह टीवी पर सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले सीरियल्स में से एक है. इस शो की भी खूब पॉपुलैरिटी थी.Source: Bollywoodlife.com
साल 2000 से 2008 तक इस सीरियल ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है.Source: Bollywoodlife.com
छोटी सी बची की कहानी ने हर किसी के दिल में घर कर दिया था. यह 2008 में शुरू हुआ था और 2016 तक चला था.Source: Bollywoodlife.com
यह सीरियल भी लोगों का फेवरेट हुआ करता था. इस सीरियल ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!