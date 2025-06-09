‘शक्तिमान' से लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' तक, वो टीवी सीरियल्स जिन्हें देखने के लिए बेताब रहते थे लोग, आज भी करते हैं लाखों दिलों पर राज

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 09, 2025

क्योंकि सास भी कभी बहू थी

घर-घर देखा जाने वाला ये शो अपने समय में काफी फेमस था. यह शो 2000 से 2008 तक चला था.

कहीं तो होगा

इस शो की शुरुआत साल 2003 में हुई थी. यह शो 4 सालों तक चला था. इसे भी लोग काफी संख्या में देखना पसंद करते थे.

शक्तिमान

आखिर शक्तिमान को कोई कैसे भूल सकता है. 90 के दशक का हर एक बच्चा ‘शक्तिमान’ सीरियल का आज भी दीवाना है.

कसौटी जिंदगी की

सीरियल ‘कसौटी जिंदगी की’ से ही एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को इंडस्ट्री में पहचान मिली थी. इस शो को लोगों ने खूब प्यार दिया. साल 2001 से 2008 तक यह सीरियल चला.

शाका लाका बूम बूम

‘शाका लाका बूम बूम’ बच्चों का फेवरेट हुआ करता था. इसमें शामिल जादुई पेंसिल की कहानी ने हर बच्चे को अपना बना लिया था.

‘कुमकुम: एक प्यारा सा बंधन’

यह टीवी पर सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले सीरियल्स में से एक है. इस शो की भी खूब पॉपुलैरिटी थी.

कहानी घर घर की

साल 2000 से 2008 तक इस सीरियल ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है.

बालिका वधू

छोटी सी बची की कहानी ने हर किसी के दिल में घर कर दिया था. यह 2008 में शुरू हुआ था और 2016 तक चला था.

सोनपरी

यह सीरियल भी लोगों का फेवरेट हुआ करता था. इस सीरियल ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है.

