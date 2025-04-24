'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से लेकर 'भाभी जी घर पर हैं' तक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी से घर-घर फेमस हुए ये 7 TV सीरियल्स

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 24, 2025

टीवी शो 'भाभी जी घर पर है' में दो पड़ोसी एक दूजे की बीवियों पर लट्टू हैं.

टीवी शो 'बस इतना सा ख्वाब' की कहानी अनुपमा जैस ही है. इसमें अवनी के पति शेखर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला.

टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी दिखाई गई है.

सालों से दर्शकों के बीच छाया सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' भी इस लिस्ट में शामिल है.

सीरियल 'परिणिती' में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी दिखाई जाती है.

एक्ट्रेस रूपाली गांगुली स्टारर शो अनुपमा की शुरुआत ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से होती है.

टीवी सीरियल 'सिलसिला बदलते रिश्तों का' भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड था.

