करण वाही और ऋत्विक धनजानी ने बनाईं बप्पा की 12 मूर्तियां
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 04, 2024
इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाया जाएगा।
टीवी से लेकर बॉलीवुड तक गणेश चतुर्थी का जश्न देखने को मिलेगा।
इस शुभ अवसर पर कई सितारे अपने घर बप्पा का स्वागत करेंगे।
टीवी एक्टर करण वाही और ऋत्विक धनजानी भी बप्पा के बड़े भक्त हैं।
हर साल ऋत्विक धनजानी और उनकी टीम अपने हाथों से भगवान गणेश की मूर्ति बनाते हैं।
इस साल भी ऋत्विक और उनकी टीम ने मिलकर बप्पा की 12 मूर्तियां बनाई हैं।
ऋत्विक और करण ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दोनों 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' स्टाइल में बाप्पा की मूर्तियां दिखा रहे हैं।
इस वीडियो पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि 'तुलसी पार्वती एक साथ'।
बता दें, ऋत्विक धनजानी और उनकी टीम द्वारा बनाई गई गणपति की मूर्ति इको-फ्रेंडली होती हैं।
