Ganesh Chaturthi 2024: भगवान गणेश पर बने हैं ये टीवी शो
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 06, 2024
गणेश चतुर्थी का त्योहार कल यानि 7 सितंबर से मनाया जाएगा।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी पर कई ऐसे शो हैं जो भगवान गणेश पर बने हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आज हम आपको इन टीवी शोज के नाम बताते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2000 का टीवी शो 'श्री गणेश' बप्पा का पहला सीरियल था।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी शो 'गणेश लीला' 2011 में ऑनएयर हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
भगवान गणेश 'देवों के देव महादेव' शो में भी नजर आए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
शो 'विघ्नहर्ता गणेश' 2017 से शुरू होकर 2021 तक चला था।
Source:
Bollywoodlife.com
मराठी शो 'जय मल्हार' में भगवान गणेश के बारे में भी दिखाया गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में 'गणपति बप्पा मोरया' शो का नाम भी शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इंडिया डे परेड में शामिल हुए न्यूली वेड कपल सोनाक्षी-जहीर
अगली वेब स्टोरी देखें.