Ganesh Chaturthi 2024: भगवान गणेश पर बने हैं ये टीवी शो

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

गणेश चतुर्थी का त्योहार कल यानि 7 सितंबर से मनाया जाएगा।

टीवी पर कई ऐसे शो हैं जो भगवान गणेश पर बने हैं।

आइए आज हम आपको इन टीवी शोज के नाम बताते हैं।

साल 2000 का टीवी शो 'श्री गणेश' बप्पा का पहला सीरियल था।

टीवी शो 'गणेश लीला' 2011 में ऑनएयर हुआ था।

भगवान गणेश 'देवों के देव महादेव' शो में भी नजर आए थे।

शो 'विघ्नहर्ता गणेश' 2017 से शुरू होकर 2021 तक चला था।

मराठी शो 'जय मल्हार' में भगवान गणेश के बारे में भी दिखाया गया था।

इस लिस्ट में 'गणपति बप्पा मोरया' शो का नाम भी शामिल है।

