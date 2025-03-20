इन आंखों की मस्ती... ईद से पहले गौहर खान ने गिराई हुस्न की बिजलियां

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

बिग बॉस स्टार गौहर खान ने मां बनने के बाद से ही इंडस्ट्री से गायब हो गई हैं. हालांकि गौहर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

हाल ही में गौहर खान ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो शानदार लग रही हैं.

अपने नए लुक में गौहर खान ने साड़ी चूज की है. इस गोल्डन कलर की साड़ी में गौहर खान कमाल लग रही हैं.

इस लुक को चमकाने के लिए गौहर खान ने कानों में ईयररिंग्स कैरी किए हैं. हालांकि गौहर खान ने मेकअप काफी लाइट किया है.

गौहर खान के इस लुक को देखकर लोगों को ईद की वाइव आ रही है. आप भी गौहर खान से टिप्स ले सकते हैं.

गौहर खान की इस साड़ी का बॉर्डर काफी हैवी है. तस्वीर में गौहर खान अपनी साड़ी के पल्लू को थामकर पोज देती नजर आ रही हैं.

गौहर खान ने साबित कर दिया है कि ईद के मौके पर हर कोई शरारा और गरारा तो पहनता है लेकिन इस दिन साड़ी पहनना भी बुरा ऑप्शन नहीं है.

लोग गौहर खान के लुक की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोग गौहर खान के इस लुक को परफेक्ट बता रहे हैं.

