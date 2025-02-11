'मैं कलर ब्लाइंड...' सेलेब्रिटी मास्टरशेफ में गौरव खन्ना ने बताया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच
Pratibha Gaur
| Feb 11, 2025
'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना इन दिनों 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' में नजर आ रहे हैं.
इस शो में गौरव को काफी पसंद किया जा रहा है. बता दें कि शो में हाल ही में दिग्गज एक्ट्रेस आयशा जुल्का की एंट्री हुई है.
अब हाल ही में शो का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है.
जिसमें गौरव खन्ना अपनी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा राज खोल रहे हैं.
दरअसल गौरव खन्ना ने शो में बताया कि वह कलर ब्लाइंड हैं. वीडियो में वह कह रहे हैं, 'मुझे नहीं पता कि कैसा बन रहा है, सिर्फ कलर सही करना है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कलर ब्लाइंड हूं.'
गौरव खन्ना आगे कहते हैं, 'कई लोग इस बारे में जानते हैं और कई लोग नहीं जानते हैं.'
गौरव खन्ना के इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं और उनकी मेहनत की भी प्रशंसा कर रहे हैं.
बता दें कि 'अनुपमा' शो में गौरव खन्ना रुपाली गांगुली के अपोजिट अनुज का रोल निभाते नजर आए थे.
