रियलिटी शो में रोया टीवी का अनुज, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

गौरव खन्ना टीवी सीरियल अनुपमा के छोड़कर रियलिटी शो मास्टर शेफ में नजर आ रहे हैं.

दावा है कि इस शो के विनर गौरव खन्ना ही बनने वाले हैं.

हाल ही के एक एपिसोड में गौरव शो में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नजर आए.

शो में स्टार्स को एक ही बर्तन पर चार डिश बनानी थीं और इस वजह से गौरव के अपने पुराने दिन याद आए.

गौरव ने शो में बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उनके पास भी ऐसा ही सिर्फ एक बर्तन ही था.

एक्टर ने बताया कि जब वह मुंबई आए तब उनके पास पैसे नहीं थे. इसी वजह से एक ही बर्तन में खाना बनाते थे.

एक्टर के मुताबिक, जब वह अपनी मां से बात करते थे तो उन्हें काफी बुरा महसूस होता था.

बता दें कि सीरियल अनुपमा में गौरव खन्ना अनुज बनकर छा गए थे.

हालांकि, एक्टर ने अचानक शो छोड़ दिया. मास्टर शेफ में वह काफी पसंद किए जा रहे हैं.

फैंस गौरव की कुकिंग देख काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं.

