रियलिटी शो में रोया टीवी का अनुज, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 20, 2025
गौरव खन्ना टीवी सीरियल अनुपमा के छोड़कर रियलिटी शो मास्टर शेफ में नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दावा है कि इस शो के विनर गौरव खन्ना ही बनने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही के एक एपिसोड में गौरव शो में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नजर आए.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में स्टार्स को एक ही बर्तन पर चार डिश बनानी थीं और इस वजह से गौरव के अपने पुराने दिन याद आए.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरव ने शो में बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में उनके पास भी ऐसा ही सिर्फ एक बर्तन ही था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर ने बताया कि जब वह मुंबई आए तब उनके पास पैसे नहीं थे. इसी वजह से एक ही बर्तन में खाना बनाते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर के मुताबिक, जब वह अपनी मां से बात करते थे तो उन्हें काफी बुरा महसूस होता था.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि सीरियल अनुपमा में गौरव खन्ना अनुज बनकर छा गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, एक्टर ने अचानक शो छोड़ दिया. मास्टर शेफ में वह काफी पसंद किए जा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस गौरव की कुकिंग देख काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: डैशिंग लुक के लिए पहनें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जैसे ये कुर्ते, ईद पर लगेंगे एकदम चार्मिंग
अगली वेब स्टोरी देखें.