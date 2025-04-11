Gaurav Khanna बने Celebrity Masterchef के विनर, मिली इतनी प्राइज मनी

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 11, 2025

फेमस कुकिंग शो 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' का ग्रैंड फिनाले हो चुका है.

जिसमें गौरव खन्ना ने बाजी मारते हुए यह शो जीत लिया है.

'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना को 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' जीतने पर चमचमाती ट्रॉफी के साथ ही लाखों की प्राइज मनी मिली है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गौरव खन्ना को 20 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली है.

शो का ग्रैंड फिनाले बेहद ही धमाकेदार रहा.

इस शो के ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना और निक्की तंबोली के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली.

जहां निक्की तंबोली शो की फर्स्ट रनरअप बनीं.

तो वहीं तेजस्वी प्रकाश तीसरे नंबर पर रहीं.

