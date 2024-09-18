महाभारत में कर्ण बनकर छाए थे ये 5 एक्टर
Kavita
| Sep 18, 2024
गौतम रोडे सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण में कर्ण का रोल निभाया था।
उन्हें इस रोल में काफी पसंद किया गया था।
पंकज धीर भी कर्ण के रोल में टीवी पर धमाल मचा चुके हैं।
वह बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण के रोल में दिखे थे।
आशिम गुलाटी महाभारत पर आधारित टीवी शो कर्ण संगिनी में दिखे थे।
आशिम इस शो में लीड कैरेकर कर्ण का निभाते हुए नजर आए थे।
अहम शर्मा एकता कपूर की महाभारत में नजर आए थे।
इस शो में कर्ण के रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया था।
गोविंद खत्री ने दूरदर्शन के शो श्रीकृष्ण में कर्ण का रोल निभाया था।
उन्हें इस रोल के लिए याद किया जाता है।
