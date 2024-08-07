सवि को ब्लैकमेल करेगी ईशा, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा अमन

Aug 07, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में एक बार ईशा सवि को शादी करने के लिए मजबूर करने वाली है। ईशा बार बार सवि को अपने बेटे की याद दिलाएगी।

ईशा और रजत का बाप सवि को शादी करने के लिए मजबूर करेंगे।

सवि शादी करने के लिए रजत के सामने एक शर्त रखेगी।

रजत सवि की शर्त मानने से मना कर देगा।

सवि और रजत के खातिर अमन जेल चला जाएगा।

सवि और रजत कोर्ट में जाकर शादी करने की कोशिश करेंगे।

कोर्ट में चाहकर भी सवि और रजत की शादी नहीं हो पाएगी।

कोर्ट में लड़ते समय सवि और रजत को रोमांस करने का भी मौका मिलने वाला है।

