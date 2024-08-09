घोड़ी चढ़ने से पहले जेल में बैचलर पार्टी मनाएगा सवि का होने वाला पति
Shivani Duksh
| Aug 09, 2024
सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में ईशा और रजत का परिवार शादी में धमाल मचाने वाले हैं।
रजत अमन से मिलने जेल जाएगा।
जेल में रजत अपनी शादी का अफसोस मनाएगा।
रजत जेल में अपनी बैचलर पार्टी मनाने वाला है।
मृणमई की मां की ईशा के पास पहुंच जाएगी।
मृणमई की मां सवि और अमन को बुरी तरह डांटने वाली है।
सवि की शादी में बॉलीवुड सिंगर शान की एंट्री होगी।
कहा जा रहा है रेखा भी इस शादी में आएगी।
