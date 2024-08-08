GHKPM: सवि और रजत की शादी कहलाएगी गैरकानूनी
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 08, 2024
गुम है किसी के प्यार में में ईशा और रजत का परिवार मराठी और गुजराती शादी के लिए झगड़ा करने वाला है।
Source:
Instagram
ईशा और रजत का बाप सवि को शादी करने के लिए मजबूर करेंगे।
Source:
Instagram
मौका पाते ही सवि और रजत कोर्ट में जाकर शादी करने की कोशिश करेंगे।
Source:
Instagram
कोर्ट में सवि और रजत शादी नहीं कर पाएंगे।
Source:
Instagram
हालांकि इस दौरान सवि और रजत को रोमांस करने का भी मौका मिलने वाला है।
Source:
Instagram
मृणमई की मां अमन के खून की प्यासी बनने वाली है।
Source:
Bollywoodlife.com
सवि की शादी से पहले मृणमई की मां की ईशा के पास पहुंच जाएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
मृणमई की मां की अमन के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश करेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तलाक से पहले ही मूवऑन कर गए ये सितारे, दूसरी बार तलाशा प्यार
अगली वेब स्टोरी देखें.