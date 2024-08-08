GHKPM: सवि और रजत की शादी कहलाएगी गैरकानूनी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2024

गुम है किसी के प्यार में में ईशा और रजत का परिवार मराठी और गुजराती शादी के लिए झगड़ा करने वाला है।

ईशा और रजत का बाप सवि को शादी करने के लिए मजबूर करेंगे।

मौका पाते ही सवि और रजत कोर्ट में जाकर शादी करने की कोशिश करेंगे।

कोर्ट में सवि और रजत शादी नहीं कर पाएंगे।

हालांकि इस दौरान सवि और रजत को रोमांस करने का भी मौका मिलने वाला है।

मृणमई की मां अमन के खून की प्यासी बनने वाली है।

सवि की शादी से पहले मृणमई की मां की ईशा के पास पहुंच जाएगी।

मृणमई की मां की अमन के साथ अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश करेगी।

