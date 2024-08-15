GHKPM: शादी से पहले सवि को मालामाल करेगा रजत, बनेगा जोरू का गुलाम
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 15, 2024
सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि की शादी से पहले आशिका हंगामा खड़ा कर देगी।
Source:
Instagram
सई जान जाएगी कि रजत और सवि की शादी हो रही है।
Source:
Instagram
रजत और सवि शादी से पहले कपड़े खरीदने जाएंगे।
Source:
Instagram
रजत और सवि जहां जाएंगे वहां आशिका भी पहुंच जाएगी।
Source:
Instagram
रजत और सवि आशिका से छिपने की कोशिश करेंगे।
Source:
Instagram
आशिका सवि को रंगे हाथ पकड़ लेगी।
Source:
Instagram
रजत अपने परिवार को पीछे से बाहर ले जाएगा।
Source:
Instagram
रजत सवि के लिए अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ देगा।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: चंद मिनट का केमियो करके पूरी लाइमलाइट बटोर बैठे ये सितारे, मेन कास्ट हुई इग्नोर
अगली वेब स्टोरी देखें.