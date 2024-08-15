GHKPM: शादी से पहले सवि को मालामाल करेगा रजत, बनेगा जोरू का गुलाम

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 15, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि की शादी से पहले आशिका हंगामा खड़ा कर देगी।

सई जान जाएगी कि रजत और सवि की शादी हो रही है।

रजत और सवि शादी से पहले कपड़े खरीदने जाएंगे।

रजत और सवि जहां जाएंगे वहां आशिका भी पहुंच जाएगी।

रजत और सवि आशिका से छिपने की कोशिश करेंगे।

आशिका सवि को रंगे हाथ पकड़ लेगी।

रजत अपने परिवार को पीछे से बाहर ले जाएगा।

रजत सवि के लिए अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ देगा।

