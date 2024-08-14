GHKPM: आशिका को धक्के देकर अपने घर से बाहर करेगी भाग्यश्री

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि की शादी में आशिका की वजह से खूब ड्रामा होगा।

Source: Instagram

आशिका रजत और सवि की शादी में पहुंच जाएगी।

Source: Instagram

सवि की वजह से आशिका को सवि की शादी के बारे में पता चलेगा।

Source: Instagram

रजत और सवि की शादी में आशिका एक राज खोलेगी।

Source: Instagram

आशिका दावा करेगी कि रजत का एक बेटा भी है।

Source: Instagram

रजत और सवि की शादी में भाग्यश्री आशिका पर भड़क जाएगी।

Source: Instagram

भाग्यश्री आशिका को धक्के देकर बाहर करने वाली है।

Source: Instagram

रजत और सवि की शादी तोड़ने की आशिका पूरी कोशिश करेगी।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Independence day के दिन ऑफिस में छाने के लिए कॉपी करें इन बॉलीवुड हसीनाओं का लुक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.