GHKPM: आशिका को धक्के देकर अपने घर से बाहर करेगी भाग्यश्री
Shivani Duksh
| Aug 14, 2024
सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि की शादी में आशिका की वजह से खूब ड्रामा होगा।
आशिका रजत और सवि की शादी में पहुंच जाएगी।
सवि की वजह से आशिका को सवि की शादी के बारे में पता चलेगा।
रजत और सवि की शादी में आशिका एक राज खोलेगी।
आशिका दावा करेगी कि रजत का एक बेटा भी है।
रजत और सवि की शादी में भाग्यश्री आशिका पर भड़क जाएगी।
भाग्यश्री आशिका को धक्के देकर बाहर करने वाली है।
रजत और सवि की शादी तोड़ने की आशिका पूरी कोशिश करेगी।
