GHKPM: सवि से शादी करने के लिए उंगली टेढ़ी करेगा रजत

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 20, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत सवि को अपना बनाने के लिए हर हद पार कर देगा।

सवि और रजत आखिरकार शादी के मंडप में पहुंच जाएंगे।

शादी से ठीक पहले आशिका सवि के कान भर देगी।

खबर है कि सवि और रजत की शादी में ईशान की भी एंट्री होने वाली है।

आशिका की वजह से सवि शादी करने से इनकार कर देगी।

सवि की न सुनकर रजत का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा।

सवि को हासिल करने के लिए रजत जमीन आसमान एक कर देगा।

रजत सवि को उसके साथ शादी करने के लिए मजबूर करेगा।

न चाहते हुए भी सवि को रजत के साथ फेरे लेने पड़ जाएंगे।

