GHKPM: सुहागरात आते ही रजत का होगा पेट खराब, लगाएगा पूरी रात बाथरूम के चक्कर

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि हनीमून के मौके पर खूब लड़ने वाले हैं।

होटल जाते ही रजत शैपेंन पिएगा। शैंपेन पीते ही रजत का पेट खराब हो जाएगा।

रजत बार बार बाथरूम के चक्कर लगाएगा।

सवि अपने ही कमरे में जाने से घबराएगी।

रजत मदद के लिए होटल के स्टाफ को बुलाएगा।

होटल के स्टाफ के लोग गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे।

ऐसे में रजत सवि से मदद की गुहार लगाएगा।

सच जानने के बाद सवि रजत की खूब मजाक बनाने वाली है।

