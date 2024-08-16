GHKPM: रजत की पीठ में खंजर घोंपेगी सवि, करेगी शादी करने से इनकार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि की शादी टूटने वाली है।

सवि और रजत की हल्दी की रस्म में लड़ाई होगी।

संगीत सेरेमनी में भी दोनों मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे।

संगीत सेरेमनी के दौरान दोनों को साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा।

इस दौरान आशिका सवि को रजत के बेटे के बारे में बताएगी।

बेटे के बारे में जानते ही सवि का पारा चढ़ जाएगा।

सवि रजत से शादी करने को मना कर देगी।

सई के कहने पर सवि शादी के मंडप में जाएगी।

