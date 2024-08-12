सवि की शादी में खून की होली खेलेगी आशिका, घर में पसरेगा मातम
Shivani Duksh
| Aug 12, 2024
सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में आशिका जमकर ड्रामा करने वाली है।
सगाई के दौरान सवि और रजत खूब मस्ती करने वाले हैं।
आशिका जान जाएगी कि सवि और रजत ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं।
सच सामने आते ही आशिका रजत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी।
आशिका रजत के सामने जान देने का नाटक करेगी।
आशिका के ड्रामे से रजत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आशिका को सगाई से बाहर करते ही रजत और सवि एक हो जाएंगे।
परिवार के लोग धूमधाम से सवि और रजत की सगाई करेंगे।
