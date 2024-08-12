सवि की शादी में खून की होली खेलेगी आशिका, घर में पसरेगा मातम

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में आशिका जमकर ड्रामा करने वाली है।

Source: Instagram

सगाई के दौरान सवि और रजत खूब मस्ती करने वाले हैं।

Source: Instagram

आशिका जान जाएगी कि सवि और रजत ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं।

Source: Instagram

सच सामने आते ही आशिका रजत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी।

Source: Instagram

आशिका रजत के सामने जान देने का नाटक करेगी।

Source: Instagram

आशिका के ड्रामे से रजत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

Source: Instagram

आशिका को सगाई से बाहर करते ही रजत और सवि एक हो जाएंगे।

Source: Instagram

परिवार के लोग धूमधाम से सवि और रजत की सगाई करेंगे।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: 'मिर्जापुर 4' में नजर आएंगे मुन्ना भैया? इस अपडेट से मिला हिंट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.