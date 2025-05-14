'झनक' में होगी GHKPM की इस वैम्प की एंट्री? सामने आया सच

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 14, 2025

हाल ही में खबर आई थी कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में स्टार ऐश्वर्या शर्मा एक बार फिर से टीवी की दुनिया में वापसी करने वाली हैं.

खबर थी कि सीरियल झनक में ऐश्वर्या शर्मा की एंट्री होने वाली है. इस खबर ने सीरियल झनक के फैंस को खुश कर दिया था.

इसी बीच सीरियल झनक को लेकर ऐश्वर्या शर्मा ने चुप्पी तोड़ दी है. ऐश्वर्या शर्मा ने बताया है कि वो सीरियल झनक में नजर आने वाली हैं या फिर नहीं...

ऐश्वर्या शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो सीरियल झनक में काम नहीं कर रही हैं. ऐश्वर्या शर्मा ने इस शो के ऑफर को ठुकरा दिया है.

इंडिया फोरम से बात करते हुए ऐश्वर्या शर्मा ने कहा, हां ये बात सच है कि मुझे सीरियल झनक में आने का ऑफर मिला था हालांकि मैंने ये रोल ठुकरा दिया.

अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए भी ऐश्वर्या शर्मा फैंस से ये बात बोल चुकी हैं. ऐश्वर्या शर्मा ने दावा किया है कि वो सीरियल झनक में काम नहीं कर रही हैं.

फैंस को लग रहा है कि सीरियल झनक में ऐश्वर्या शर्मा को निगेटिव रोल निभाने का ऑफर मिला होगा तभी उन्होंने शो में काम करने से मना किया है.

हाल ही में ऐश्वर्या शर्मा ने दावा किया था कि उनको बार बार निगेटिव रोल ऑफर किए जा रहे हैं. यही वजह है जो वो टीवी पर वापसी नहीं कर पा रही हैं.

