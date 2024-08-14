GHKPM: सवि की वजह से ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ी अनुपमा, लोग बोले, 'बुढ़ी घोड़ी...'
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 14, 2024
सीरियल गुम है किसी के प्यार में की सवि का हल्दी लुक वायरल हो रहा है जिसकी वजह से अनुपमा ट्रोल होने लगी है।
Source:
Instagram
सवि के हल्दी के लुक ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।
Source:
Instagram
अनुपमा का लुक देखकर लोग चौंक गए हैं।
Source:
Instagram
लोग कह रहे हैं कि अनुपमा ने हद से ज्यादा हैवी लुक कैरी किया है।
Source:
Instagram
सवि की तरह अनुपमा भी येलो लुक में रक्षाबंधन मनाती नजर आई।
Source:
Instagram
वहीं सवि की सादगी ने सबका दिल जीत लिया है।
Source:
Instagram
लोग कह रहे हैं कि सवि सादे लुक में अपनी हल्दी की रस्म निभा रही है।
Source:
Instagram
जल्द ही सवि की हल्दी की रस्म होगी।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: बिग बॉस 18 में तहलका मचा देंगे ये स्टार्स, इस बार होगा बवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.