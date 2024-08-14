GHKPM: सवि की वजह से ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ी अनुपमा, लोग बोले, 'बुढ़ी घोड़ी...'

सीरियल गुम है किसी के प्यार में की सवि का हल्दी लुक वायरल हो रहा है जिसकी वजह से अनुपमा ट्रोल होने लगी है।

सवि के हल्दी के लुक ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।

अनुपमा का लुक देखकर लोग चौंक गए हैं।

लोग कह रहे हैं कि अनुपमा ने हद से ज्यादा हैवी लुक कैरी किया है।

सवि की तरह अनुपमा भी येलो लुक में रक्षाबंधन मनाती नजर आई।

वहीं सवि की सादगी ने सबका दिल जीत लिया है।

लोग कह रहे हैं कि सवि सादे लुक में अपनी हल्दी की रस्म निभा रही है।

जल्द ही सवि की हल्दी की रस्म होगी।

