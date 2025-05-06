तलाक की खबर उड़ते ही भड़की GHKPM की ये हसीना, हेटर्स की लगाई लताड़

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 06, 2025

बीते कुछ समय से टीवी अदाकारा ऐश्वर्या शर्मा किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं. ऐश्वर्या शर्मा सोशल मीडिया पर भी अपनी पोस्ट कम शेयर करती हैं.

इसी बीच दावा किया जा रहा था कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के बीच सब ठीक नहीं है क्योंकि दोनों काफी समय से साथ नहीं नजर आए हैं.

लोगों ने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया था कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट का तलाक होने वाला है. इसी बीच ऐश्वर्या शर्मा ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है.

एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या शर्मा ने कहा, अगर हमने साथ में फोटो शेयर नहीं की है इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं.

ऐश्वर्या शर्मा ने आगे कहा, मैंने शूटिंग करने के लिए घर किराए पर किया था. हां ये बात सच है कि हमारे बीच चीजों को लेकर बहस होती है.

आगे ऐश्वर्या शर्मा ने बताया, हमारे अलग होने की बात इसलिए फैल रही है क्योंकि मैं अलग रह रही हूं. काम के लिए ये जरूरी था.

ऐश्वर्या शर्मा ने खुलासा किया, परिवार के साथ रहकर शूट पर जाना इतना भी आसान नहीं है. चीजों को मैनेज करना तो पड़ेगा ही...

ऐश्वर्या शर्मा ने ये बयान देकर ये बात साफ कर दी है कि न तो उनके और नील भट्ट के बीच अनबन हुई है और न ही उनका तलाक हो रहा है.

