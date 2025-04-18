अपनी ऑनस्क्रीन मां को डेट कर चुका है TV का ये एक्टर, 37 की उम्र में...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 18, 2025
टीवी का एक एक्टर ऐसा भी है जो कि अपनी ऑनस्क्रीन मां के प्यार में पागल हो गया था. यहां हम टीवी एक्टर हर्षद अरोड़ा के बारे में बात कर रहे हैं.
Source:
Instagram
हर्षद अरोड़ा ने साल 2018 में मायावी मलिंग नाम के एक शो में काम किया था.
Source:
Instagram
इस सीरियल की शूटिंग के दौरान हर्षद अरोड़ा अपर्णा कुमार के डेट कर बैठे थे. शो में अर्पणा कुमार हर्षद अरोड़ा की मां का किरदार निभा रही थीं.
Source:
Instagram
काम करते समय हर्षद अरोड़ा और अपर्णा कुमार की दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला.
Source:
Instagram
5 साल साथ रहने के बाद हर्षद अरोड़ा और अपर्णा कुमार ने ब्रेकअप कर लिया.
Source:
Instagram
ब्रेकअप के बाद हर्षद अरोड़ा ने इस बारे में खुलकर बात की थी. हर्षद अरोड़ा ने दावा किया था कि हर चीज का एक समय होता है.
Source:
Instagram
हर्षद अरोड़ा ने माना था कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद में हैं.
Source:
Instagram
साल 2024 में ही हर्षद अरोड़ा ने अपनी मंगेतर मुस्कान राजपूत के साथ शादी की है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: ऋतिक रोशन के करियर की टॉप 10 फ्लॉप मूवीज, ऐश्वर्या राय के साथ भी हुए फेल
अगली वेब स्टोरी देखें.