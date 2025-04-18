अपनी ऑनस्क्रीन मां को डेट कर चुका है TV का ये एक्टर, 37 की उम्र में...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 18, 2025

टीवी का एक एक्टर ऐसा भी है जो कि अपनी ऑनस्क्रीन मां के प्यार में पागल हो गया था. यहां हम टीवी एक्टर हर्षद अरोड़ा के बारे में बात कर रहे हैं.

हर्षद अरोड़ा ने साल 2018 में मायावी मलिंग नाम के एक शो में काम किया था.

इस सीरियल की शूटिंग के दौरान हर्षद अरोड़ा अपर्णा कुमार के डेट कर बैठे थे. शो में अर्पणा कुमार हर्षद अरोड़ा की मां का किरदार निभा रही थीं.

काम करते समय हर्षद अरोड़ा और अपर्णा कुमार की दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला.

5 साल साथ रहने के बाद हर्षद अरोड़ा और अपर्णा कुमार ने ब्रेकअप कर लिया.

ब्रेकअप के बाद हर्षद अरोड़ा ने इस बारे में खुलकर बात की थी. हर्षद अरोड़ा ने दावा किया था कि हर चीज का एक समय होता है.

हर्षद अरोड़ा ने माना था कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद में हैं.

साल 2024 में ही हर्षद अरोड़ा ने अपनी मंगेतर मुस्कान राजपूत के साथ शादी की है.

