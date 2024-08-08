'गुम है किसी के प्यार में' को लात मारने के बाद ये काम कर रहे हैं सितारे
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
Aug 08, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गुम है किसी के प्यार में के ये सितारे फिलहाल क्या कर रहे हैं।
Source:
Instagram
भारती पाटिल का भी इन दिनों कोई अतापता नहीं है।
Source:
Instagram
नील भट्ट ने हाल ही में मेघा बरसे के जरिए वापसी की है।
Source:
Instagram
ऐश्वर्या शर्मा आजकर अपने पति का शो मेघा बरसे टीवी पर देख रही हैं।
Source:
Instagram
किशोरी शहाणे इन दिनों सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गईं में नजर आ रही हैं।
Source:
Instagram
आयशा सिंह फिलहाल टीवी से ब्रेक लेकर आराम फरमा रही हैं।
Source:
Instagram
शक्ति अरोड़ा का भी फिलहाल कोई शो नहीं आ रहा है।
Source:
Instagram
सिद्धार्थ बोडके जेएनयू के बाद अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।
Source:
Instagram
