'गुम है किसी के प्यार में' को लात मारने के बाद ये काम कर रहे हैं सितारे

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 08, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गुम है किसी के प्यार में के ये सितारे फिलहाल क्या कर रहे हैं।

Source: Instagram

भारती पाटिल का भी इन दिनों कोई अतापता नहीं है।

Source: Instagram

नील भट्ट ने हाल ही में मेघा बरसे के जरिए वापसी की है।

Source: Instagram

ऐश्वर्या शर्मा आजकर अपने पति का शो मेघा बरसे टीवी पर देख रही हैं।

Source: Instagram

किशोरी शहाणे इन दिनों सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गईं में नजर आ रही हैं।

Source: Instagram

आयशा सिंह फिलहाल टीवी से ब्रेक लेकर आराम फरमा रही हैं।

Source: Instagram

शक्ति अरोड़ा का भी फिलहाल कोई शो नहीं आ रहा है।

Source: Instagram

सिद्धार्थ बोडके जेएनयू के बाद अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी ओटीटी पर मौजूद ये 10 मर्डर मिस्ट्री फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.