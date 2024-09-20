इन 7 किरदारों के जाने से हुआ 'गुम है किसी के प्यार में' का बेडागर्क

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जाने से रेटिंग पर बुरा असर पड़ा।

Source: Instagram

नील भट्ट को फैंस आज भी शो में मिस करते हैं।

Source: Instagram

ऐश्वर्या शर्मा ने तो विलेन बनकर बवाल ही खड़ा कर दिया था।

Source: Instagram

शक्ति अरोड़ा के आने की उम्मीद अब भी फैंस ने नहीं छोड़ी है।

Source: Instagram

सुमित सिंह ने भी सेकेंड लीड में खूब वाहवाही लूटी थी।

Source: Instagram

हर्षद अरोड़ा को भी लोग फिर से टीवी पर देखना चाहते हैं।

Source: Instagram

आयशा सिंह ने सई बनकर सबका दिल जीत लिया था।

Source: Instagram

सिद्धार्थ बोडके ने जगताप बनकर धमाल मचा दिया था।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: रूपाली गांगुली ने इन कलाकारों को जड़े जोरदार थप्पड़, हुआ तमाशा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.