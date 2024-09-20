इन 7 किरदारों के जाने से हुआ 'गुम है किसी के प्यार में' का बेडागर्क
Shivani Duksh
| Sep 20, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके जाने से रेटिंग पर बुरा असर पड़ा।
नील भट्ट को फैंस आज भी शो में मिस करते हैं।
ऐश्वर्या शर्मा ने तो विलेन बनकर बवाल ही खड़ा कर दिया था।
शक्ति अरोड़ा के आने की उम्मीद अब भी फैंस ने नहीं छोड़ी है।
सुमित सिंह ने भी सेकेंड लीड में खूब वाहवाही लूटी थी।
हर्षद अरोड़ा को भी लोग फिर से टीवी पर देखना चाहते हैं।
आयशा सिंह ने सई बनकर सबका दिल जीत लिया था।
सिद्धार्थ बोडके ने जगताप बनकर धमाल मचा दिया था।
