GHKPM: सवि की जिंदगी में दस्तक देगा ये शख्स, होगी एक और धांसू एंट्री
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
खबर आ रही है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में एक एंट्री होने वाली है।
Source:
Bollywoodlife.com
आशिका सगाई होते ही रजत की पोल जमाने के सामने खोलने वाली है।
Source:
Bollywoodlife.com
सबके सामने आशिका दावा करेगी कि रजत का एक बेटा है।
Source:
Bollywoodlife.com
रजत का बेटा कहानी में जल्द ही एंट्री करने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
रजत के बेटे का किरदार टीवी एक्टर स्वास्तिक तिवारी निभाने वाले हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
स्वास्तिक तिवारी की मां ने इस खबर पर मुहर लगा दी है।
Source:
Bollywoodlife.com
स्वास्तिक तिवारी की मां ने कहा कि उनका बेटा अगस्त के आखिर से शो का शूटिंग शुरू करेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
स्वास्तिक तिवारी बैरिस्टर बाबू और आंख मिचौली जैसे शो में पहले नजर आ चुके हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: स्त्री 2 से पहले ओटीटी पर देखें ये 7 हॉरर कॉमेडी फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.