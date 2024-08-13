GHKPM: सवि की जिंदगी में दस्तक देगा ये शख्स, होगी एक और धांसू एंट्री

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 13, 2024

खबर आ रही है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में एक एंट्री होने वाली है।

आशिका सगाई होते ही रजत की पोल जमाने के सामने खोलने वाली है।

सबके सामने आशिका दावा करेगी कि रजत का एक बेटा है।

रजत का बेटा कहानी में जल्द ही एंट्री करने वाला है।

रजत के बेटे का किरदार टीवी एक्टर स्वास्तिक तिवारी निभाने वाले हैं।

स्वास्तिक तिवारी की मां ने इस खबर पर मुहर लगा दी है।

स्वास्तिक तिवारी की मां ने कहा कि उनका बेटा अगस्त के आखिर से शो का शूटिंग शुरू करेगा।

स्वास्तिक तिवारी बैरिस्टर बाबू और आंख मिचौली जैसे शो में पहले नजर आ चुके हैं।

