'गुम है किसी के प्यार में' की करेंट स्टारकास्ट

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 10, 2024

भाविका शर्मा 'गुम है किसी के प्यार में' में सवि का रोल प्ले कर रही हैं।

'गुम है किसी के प्यार में' में एक्ट्रेस अंकिता खरे भी नजर आ रही हैं।

कावेरी प्रियम शो 'गुम है किसी के प्यार में' विलन का रोल निभा रही हैं।

एक्टर हितेश भारद्वाज को 'गुम है किसी के प्यार में' रजत ठक्कर की भूमिका के लिए जाना जाता है।

इस लिस्ट में एक्ट्रेस मानसी सल्वी का नाम भी शुमार है।

अमायरा खुराना शो में हितेश भारद्वाज की बेटी का किरदार निभा रही हैं।

अंकित अरोड़ा शो 'गुम है किसी के प्यार में' में अर्श गुजराल की भूमिका में हैं।

एक्ट्रेस पल्लवी प्रधान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

'गुम है किसी के प्यार में' शो में शिखा पांडे ने भी एंट्री मारी है।

