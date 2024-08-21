GHKPM: हनीमून की रात बेकाबू होगा रजत, सवि को लगेगा सदमा
Shivani Duksh
सीरियल गुम है किसी के प्यार में सवि और रजत अपने हनीमून की रात को इंजॉय करने वाले हैं।
रजत की बहन सवि और रजत के लिए होटल में कमरा बुक करेगी।
सवि और रजत शादी के बाद होटल जाएंगे।
होटल में रजत बाथरुम में घुस जाएगा।
रजत के कपड़े बेड़ पर पड़े देखकर सवि घबरा जाएगी।
रजत सवि को बताएगा कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है।
रजत सवि को बाथरुम में आने के लिए कहेगा।
रजत की ये हरकत देखकर सवि बुरी तरह घबरा जाएगी।
