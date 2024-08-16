GHKPM: रजत से ब्याह होते ही सवि को लगा नोटों का चस्का, रातों रात बदले रंग

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2024

सोशल मीडिया पर टीवी अदाकारा भाविका शर्मा की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि सवि के पर निकल आए हैं।

शादी के बाद सवि की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है।

सोशल मीडिया पर भाविका शर्मा की तस्वीरें तबाही मचा रही हैं।

लोग कह रहे हैं कि सवि असल जिंदगी में और भी सुंदर लगती हैं।

हाल ही में भाविका शर्मा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं।

बता दें जल्द ही सवि अपनी शादी तोड़ने की कोशिश करेगी।

हालांकि सई उसको ऐसा करने नहीं देगी।

