GHKPM: जन्माष्टमी आते ही राधा कृष्ण बने सवि और रजत, भुलाई दुश्मनी
Shivani Duksh
| Aug 26, 2024
सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि जन्माष्टमी के मौके पर रोमांस करने वाले हैं।
सवि ने स्टार परिवार के बाकी सितारों के साथ खूब पोज दिए।
सवि ने अनुपमा की बा को अपने इशारों पर नचाया।
जन्माष्टमी सेलीब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
स्टार परिवार के लोग जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाने वाले हैं।
अब फैंस रजत और सवि जन्माष्टमी को देखने का इंतजार कर रहे हैं।
जन्माष्टमी के मौके पर एस्कॉन टैंपल के लोगों ने समां बांध दिया।
सोशल मीडिया पर रजत और सवि ने धमाल मचा दिया है।
