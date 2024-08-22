GHKPM: जन्माष्टमी आते ही सई को हासिल करने का मास्टर प्लान बनाएगा रजत, लेगा यश से पंगा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 22, 2024

सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में रजत और सवि कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने वाले हैं।

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सई कृष्ण बनकर घूमेगी।

सई अपने पापा से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की जिद करेगी।

सई की इच्छा पूरी करने के लिए रजत घर में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करेगा।

रजत मटकी फोड़ने के लिए खुद की पहुंच जाएगा।

यहां पर रजत का सामना यश से होगा।

यश दावा करेगा कि वो रजत से सई छीन लेगा।

रजत यश को अपनी और सवि की शादी के बारे में बताएगा।

