ऐश्वर्या शर्मा के हाथ से एक साथ निकले 3 ऑफर

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 27, 2024

टीवी अदाकारा ऐश्वर्या शर्मा ने बताया है कि किस तरह उनको एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स से बाहर कर दिया गया.

ऐश्वर्या शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके हाथ से 3 ऑफर निकल गए थे.

फाइनल होने के बाद भी मेकर्स ने उनको शूटिंग पर नहीं बुलाया.

ऐसा ऐश्वर्या शर्मा के करियर के शुरुआती दिनों में हुआ था.

मेकर्स के इस रवैये ने ऐश्वर्या शर्मा का दिल तोड़ दिया था.

ऐश्वर्या शर्मा को टीवी की दुनिया में करियर बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी.

अब जाकर ऐश्वर्या शर्मा ने फैंस को अपनी कहानी बताई है.

ऐश्वर्या शर्मा का बयान सुनकर उनके फैंस भी चौंक गए हैं.

