GHKPM: लाल मिर्ची बनकर घर से निकलीं ऐश्वर्या शर्मा, फैंस हुए बेहाल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 31, 2024
टीवी अदाकारा ऐश्वर्या शर्मा ने हाल ही में अपनी कुछ शानदार तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं।
ऐश्वर्या शर्मा को लोग लाल मिर्च कहकर बुला रहे हैं।
ऐश्वर्या शर्मा लाल रंग के शानदार आउटफिट में नजर आईं।
ऐश्वर्या शर्मा की तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।
ऐश्वर्या शर्मा ने कैमरे के आग जमकर पोज दिए हैं।
हाल ही में ऐश्वर्या शर्मा अपने मायके गई थीं।
फैंस ऐश्वर्या शर्मा के टीवी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
आखिरी बार ऐश्वर्या शर्मा को बिग बॉस में देखा गया था।
