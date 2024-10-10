दुर्गा पंडाल जाकर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं ऐश्वर्या, लोग बोले- तुम कब से बंगाली...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 10, 2024

अपनी लेटेस्ट तस्वीरों की वजह से ऐश्वर्या शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं.

Source: Instagram

ऐश्वर्या शर्मा हाल ही में एक दुर्गा पंडाल पहुंची थीं.

Source: Instagram

इन तस्वीरों की वजह से लोगों ने ऐश्वर्या शर्मा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है.

Source: Instagram

यहां पर ऐश्वर्या शर्मा मराठी लुक में नजर आईं.

Source: Instagram

लोग ऐश्वर्या शर्मा से पूछ रहे हैं कि वो बंगाली कर बन गईं.

Source: Instagram

कुछ लोग तो ऐश्वर्या शर्मा को पाखी तक कहकर बुला रहे हैं.

Source: Instagram

सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में ऐश्वर्या शर्मा का नाम पाखी ही था.

Source: Instagram

ऐश्वर्या शर्मा का किरदार शो में काफी निगेटिव था. जिसकी वजह से ऐश्वर्या शर्मा अक्सर ट्रोल होती थीं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: एक्टर्स पर भारी पड़ी ये 9 हसीनाएं, एक्शन सीन्स कर किया सबको हैरान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.