दुर्गा पंडाल जाकर ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ीं ऐश्वर्या, लोग बोले- तुम कब से बंगाली...
अपनी लेटेस्ट तस्वीरों की वजह से ऐश्वर्या शर्मा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं.
ऐश्वर्या शर्मा हाल ही में एक दुर्गा पंडाल पहुंची थीं.
इन तस्वीरों की वजह से लोगों ने ऐश्वर्या शर्मा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है.
यहां पर ऐश्वर्या शर्मा मराठी लुक में नजर आईं.
लोग ऐश्वर्या शर्मा से पूछ रहे हैं कि वो बंगाली कर बन गईं.
कुछ लोग तो ऐश्वर्या शर्मा को पाखी तक कहकर बुला रहे हैं.
सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में ऐश्वर्या शर्मा का नाम पाखी ही था.
ऐश्वर्या शर्मा का किरदार शो में काफी निगेटिव था. जिसकी वजह से ऐश्वर्या शर्मा अक्सर ट्रोल होती थीं.
