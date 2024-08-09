टीवी के इन शोज में आया शादी का सीजन, TRP के चक्कर में बजेगी शहनाई
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 09, 2024
टीवी के कई शोज ऐसे हैं जिनमें शादी का ट्रैक शुरू होने वाला है। चलिए जानते हैं वो शोज आखिर कौन से हैं?
मंगल लक्ष्मी की मंगल भी अपने पति के साथ दूसरी बार शादी करने वाली है।
मेघा बरसे में भी शादी की शहनाई बजने की तैयारी हो रही है।
सीरियल परिणीति में निति राजीव के साथ सात फेरे लेने की फिराक में है।
मिश्री भी अपनी निगाहों के सामने अपने पति को किसी और का होते हुए देखेगी।
गुम है किसी के प्यार में की कहानी में इस समय सवि और रजत की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं।
गुम है किसी के प्यार में की कहानी में रजत के बाद अमन की भी शादी होने वाली है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान के परिवार ने शादी को हां बोल दी है।
