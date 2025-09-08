गोविंदा की भांजी को पति ने बीच सड़क पर किया किस, रोमांटिक फोटोज वायरल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2025

गोविंदा की भांजी और एक्ट्रेस आरती सिंह अक्सर अपने पति दीपक चौहान के साथ की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

आरती सिंह ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पति के साथ की रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.

आरती सिंह और दीपक चौहान का अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आ रहा है.

आरती सिंह पर उनके पति दीपक चौहान ने प्यार लुटाते हुए बीच सड़क पर किस किया है.

आरती सिंह और दीपक चौहान इन दिनों वेकेशन पर है और फैंस को इस झलक दिखाकर ध्यान खींच रहे हैं.

आरती सिंह और दीपक चौहान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन पर फैंस प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

आरती सिंह और दीपक चौहान ने बीते साल 2024 में शादी की थी. दोनों की तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं.

