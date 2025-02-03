कोरियन ड्रामा की हिंदी रीमेक हैं ये इंडियन फिल्में और सीरीज, स्टोरी देख आ जाएगा मजा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 03, 2025
‘कैसी ये यारियां’ ये फेमस इंडियन ड्रामा कोरिया के बॉयज ओवर फ्लावर्स से प्रेरित है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की’ प्यार और दोस्ती के बीच की ये टीवी शो कोरियन शो ‘द हियर्स’ से प्रेरित है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘ग्यारह ग्यारह’ एक इन्वेस्टिगेशन फैंटेसी ड्रामा है जो कोरिया के सिग्नल की रीमेक है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘ए लीगल अफेयर’ वकील और कानून से जुड़ी ये शो कोरिया के सस्पीसियस पार्टनर की रीमेक है.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘धमाका’ कोरियन फिल्म द टेरर लाइव का हिंदी रिमेक है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दो लफ्जों की कहानी’ लव और रोमांस से भरा हुआ ये फिल्म कोरिया के ऑलवेज का हिंदी रिमेक है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'बर्फी' कोरिया के लवर्स कंसर्टो की हिंदी रीमेक है.
Source:
Bollywoodlife.com
