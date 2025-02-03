कोरियन ड्रामा की हिंदी रीमेक हैं ये इंडियन फिल्में और सीरीज, स्टोरी देख आ जाएगा मजा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 03, 2025

‘कैसी ये यारियां’ ये फेमस इंडियन ड्रामा कोरिया के बॉयज ओवर फ्लावर्स से प्रेरित है.

Source: Bollywoodlife.com

‘कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की’ प्यार और दोस्ती के बीच की ये टीवी शो कोरियन शो ‘द हियर्स’ से प्रेरित है.

Source: Bollywoodlife.com

‘ग्यारह ग्यारह’ एक इन्वेस्टिगेशन फैंटेसी ड्रामा है जो कोरिया के सिग्नल की रीमेक है.

Source: Bollywoodlife.com

‘ए लीगल अफेयर’ वकील और कानून से जुड़ी ये शो कोरिया के सस्पीसियस पार्टनर की रीमेक है.

Source: Bollywoodlife.com

कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘धमाका’ कोरियन फिल्म द टेरर लाइव का हिंदी रिमेक है.

Source: Bollywoodlife.com

‘दो लफ्जों की कहानी’ लव और रोमांस से भरा हुआ ये फिल्म कोरिया के ऑलवेज का हिंदी रिमेक है.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'बर्फी' कोरिया के लवर्स कंसर्टो की हिंदी रीमेक है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: वैलेंटाइन वीक में नई नवेली दुल्हन कीर्ति सुरेश के जैसी बांधे साड़ी, पति की नहीं हटेगीं निगाहें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.