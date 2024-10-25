हैलोवीन मनाने अमेरिका पहुंची टीवी की ये हसीना, निभा चुकी है 'चुड़ैल' का किरदार
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2024
टीवी अदाकारा शमा सिकंदर ने अभी से हैलोवीन की तैयारी शुरू कर दी है.
Source:
Instagram
शमा सिकंदर इस समय अमेरिका में समय बिता रही हैं.
Source:
Instagram
शमा सिकंदर ने अपने वेकेशन की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में शमा सिकंदर पमकिन के साथ पोज दे रही हैं.
Source:
Instagram
शमा सिकंदर तस्वीरों में काफी खुश नजर आ रही हैं.
Source:
Instagram
फैंस कह रहे हैं कि इस बार शमा सिकंदर दिवाली नहीं मना पाएंगी.
Source:
Instagram
शमा सिकंदर समय समय पर अपने फैंस को अपडेट देती रहती हैं.
Source:
Instagram
शमा सिकंदर ने कुछ समय पहले ही बॉलीवुड में कास्टिंग काउच पर चौंकाने वाले खुलासे किए थे.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Singham Again एक्टर Ajay Devgn की इन 9 फिल्मों ने की धांसू कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.